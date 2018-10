Sold out ed emozioni al Teatro Ruzzi: la suggestiva interpretazione di Germano e Teardo

Sold out al Teatro Ruzzi di Vasto per lo spettacolo ‘Viaggio al termine della notte’ di Louis-Ferdinand Céline, organizzato dall’Associazione Sideshow e dal Centro Europeo di Studi Rossettiani, in collaborazione con il Comune di Vasto.

Portato sulle scene dall’inedita coppia Elio Germano e Teho Teardo, si tratta di una versione del tutto nuova del racconto di un viaggio in continuo divenire, così come lo sono i due artisti.

Elio Germano ha letto dei brani scelti e selezionati del capolavoro di Céline, accompagnato dalla suggestiva musica dal vivo di Teho Teardo, dal violoncello da Martina Bertoni, dalla viola di Ambra Chiara Michelangeli, dal violino di Elena De Stabile, regalando al pubblico in sala una interpretazione originale dei ‘viaggi interminabili’ del XX secolo, dalla prima guerra mondiale, alle paure dei soldati timorosi di essere preda nella notte dei nemici e delle trappole.

Dalla potente interpretazione dell’attore Germano, che sembrava parlasse ad ognuno degli spettatori grazie al suo tono dissacrante, ne è derivata la serie di contraddizioni vissute dagli uomini, calati in un tempo spesso più grande di loro e che sembra tornare attuale anche oggi.

Tanti i commenti all'uscita del teatro che, nel bene e nel male, hanno confermato il successo della serata.

Foto di Artribune