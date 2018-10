"Halloween, la solita pagliacciata"

Si avvicina la festa di Halloween. Non è nostra ma di origine celtica sbarcata in America nei secoli scorsi che noi da buoni esterofili quali siamo abbiamo adottata. A volte dimentichiamo le nostre tradizioni ma quello che ci propina l’estero lo accettiamo ben volentieri e come in questo caso, data la nostra estrosità, ci aggiungiamo qualcosa di nostro trasformandola in una vera pagliacciata. Speriamo che anche quest’anno la ricorrenza venga rispettata e chi è “devoto” ad halloween possa rifornirsi di bombolette spray, di sughi di pomodoro, di farina, di uova marce e magari di bombette e mortaretti per offrirci, così com’è accaduto negli anni passati alla villa comunale, anche un piccolo spettacolo pirotecnico. Se così non fosse che pagliacciata sarebbe?

Nei giorni scorsi alcuni gruppi di maggioranza rispondendo ad un avversario politico hanno elencato le iniziative prese nel corso degli anni per garantire una maggiore sicurezza ai cittadini e fra le altre cose si sono compiaciuti di aver sostenuto l’installazione delle videocamere e di aver armato la polizia locale. E’ augurabile che almeno in occasione di certi avvenimenti dove tutto sembra permesso e per non rendere vano l’impegno profuso dagli amministratori i preposti all’ordine pubblico siano più presenti e a pagliacciata finita dare un’occhiata alle registrazioni.

Altrimenti le videocamere che ci stanno a fare?