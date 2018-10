"Incontro con lo sportivo" al Mattioli di San Salvo

Venerdì 19 ottobre 2018 il dipartimento di scienze motorie e sportive ha indetto per il terzo anno consecutivo la giornata “Incontro con lo sportivo”. Quest’anno testimonial è stato Giuseppeantonio Vitale atleta Paralimpico dal 1986 per le discipline sportive Torball e Goalball. Atleta di intrresse nazionale fino al 2012 nella rosa azzurra delle Paralimpiadi BARCELLONA 92' con medaglia d'oro. Tecnico di Torball e di Showdown attualmente pratica sport come lo Sci Alpino, Sci di Fondo, Vela, Tandem, Judo e Parapendio.

Ha giocato i diverse squadre italiane, oggi e componente in giunta C.O.N.I., delegato regionale Campania FISPIC (Federazione Italiana Sport per ipovedenti e ciechi), membro del C.I.P Campania e da cinque anni Vicepresidente nazionale FISPIC. Gli alunni presenti in palestra hanno vissuto un esperie za unica nel suo genere no solo per le parole dello sportivo ma soprattutto perché hanno potuto vivere ,o sport in una condizione di cecità totale mettendosi alla prova e in gioco, superando emotività legate alla loro giovane età, indossando mascherine e utilizzando il pallone sonoro.

Vitale ha concluso l'intervento con il suo motto “lo sport non allena solo i muscoli ma le menti e le emozioni, convinto che il primo limite da abbattere si trova dentro ogni persona, sia normodotata che portatrice di cultura di diversita”. Al termine delle dimostrazioni gli studenti si sono fortemente emozionati per le esperienze vissute e per le parole significative ascoltate da chi di forza ne ha avuta tanta per affrontare una disabilita sopraggiunta.

Grazie Giuseppeantonio per la tua disponibilità gratuita e per quanto riesci a trasmettere ai nostri studenti

I docenti di Scienze Motorie e Sportive dell'ISS Mattioli San Salvo