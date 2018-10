È sparita la cuccia che era di Poldo!

E’ sparita la cuccia che era di di Poldo! Stava in zona ributtini, in una stradina in terra battuta tra le campagne posta al di fuori del recinto che ospitava i cani dell’ associazione ( ora è stata dislocata) perché il proprietario stava pulendo il terreno. Pochissime persone passano in quel posto, minimo è il valore economico della cuccia e chi l’ha presa probabilmente non sapeva del valore simbolico che rappresenta.

I volontari sperano e aspettano la riconsegna.