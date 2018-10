"Libriamoci", incontro con l'autore Ettore Gobbato alla primaria e secondaria di San Buono

L’Istituto Omnicomprensivo Spataro di Gissi, come ogni anno, aderisce all’evento Libriamoci - giornate di lettura nelle scuole: per una settimana, dal 22 al 27 Ottobre, tutti gli alunni dell’Istituto saranno impegnati in attività ed eventi che avranno come filo rosso il libro e il piacere della lettura. L’iniziativa, promossa dal MIUR, ha lo scopo di far comprendere a bambini e ragazzi l’importanza della lettura come momento di svago e allo stesso tempo strumento di crescita personale. La settimana è iniziata con l’incontro dei bambini e dei ragazzi della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado di San Buono con l’autore furcese Ettore Gobbato, che dopo aver vissuto tra Milano e Roma, ha deciso di ritornare nel suo paese d’origine. Partendo dalla lettura di alcune parti del suo libro “Aricacce sa pippe”, incentrato su aneddoti e racconti sugli abitanti di Furci e dei paesi limitrofi, lo scrittore ha toccato alcune tematiche di stringente attualità: l’emigrazione degli italiani negli anni Cinquanta e Sessanta in parallelo all’immigrazione di oggi e l’abbandono dei piccoli paesi dell’entroterra da parte dei giovani con il conseguente spopolamento. Successivamente, l’autore ha incoraggiato gli studenti a leggere per piacere e non solo per dovere, spiegando come la lettura possa essere un mezzo per aprirsi al mondo e per allargare i propri orizzonti. Infine il dott. Ettore Gobbato ha soddisfatto la curiosità degli alunni rispondendo alle domande che gli venivano poste sulla sua vita e sulla sua attività di scrittore. Al termine dell’incontro insegnanti e alunni hanno ringraziato il signor Gobbato per la sua disponibilità e per la sua testimonianza.