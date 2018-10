Dopo 24 ore di pioggia il tempo migliora in Abruzzo

Il vortice di bassa pressione che ha portato forti condizioni di maltempo sul medio Adriatico e gran parte del Sud si è spostato gradualmente sull'area ionica concentrando la sua azione tra la Sicilia, la Calabria e la Puglia. Il tempo è decisamente migliorato sul martoriato Abruzzo e la zona di Pescara dove sono caduti fino a 220mm di pioggia nell'arco di sole 24 ore, praticamente più del doppio della precipitazione che dovrebbe cadere sulla zona nell'intero mese di Ottobre. Piogge e temporali hanno insistito invece nella notte sul basso Adriatico e lo ionio cumulando fino a 150mm e oltre sul Salento. La situazione:

Abruzzo - Dopo 24 ore di pioggia ininterrotta il maltempo si è attenuato ma l'eredità lasciata dalla pioggia è pesante. Il sindaco di Pescara ha deciso in via precauzionale di lasciare ancora le scuole chiuse per la giornata odierna mentre in città si registrano numerose criticità tra sottopassi allagati e alberi caduti. A causa della quantità di pioggia, oltre 220mm l'ingrossamento del fiume e il superamento dei livelli di guardia ha fatto scattare l'allarme e l'immediata chiusura delle golene. La situazione è ancora critica a Francavilla dove nella giornata di ieri si è sfiorata la tragedia. Una donna intrappolata nella sua auto dall'acqua è stata fortunatamente e prontamente salvata da alcune persone.

Il maltempo si sposta più a sud - Il centro di bassa pressione si è mosso in nottata verso l'area ionica liberando gradualmente dal maltempo le regioni del medio Adriatico e la Campania, piogge e temporali hanno continuato ad interessare la Puglia soprattutto il Salento, il Metaponto, la Calabria ionica e buona parte della Sicilia. Numerose le criticità in Puglia dal Tarantino al Leccese, sulle Murge tarantine in particolare a Ginosa, dove sono caduti oltre 100mm di pioggia l'acqua ha formato delle vere e proprie cascate.

Gli accumuli maggiori nella provincia di Lecce, superati i 150mm a Galatina con numerosi allagamenti nel centro abitato. Molte segnazioni anche fra Tricase e la frazione di Depressa, Andrano, Alessano, Corsano, Diso, Ortelle, dove si sono verificati allagamenti in abitazioni e scantinati. Criticità anche nella stessa Lecce, nella zona industriale, nei pressi della Metro, una ragazza è stata estratta da un'auto in panne, bloccata sotto l'acqua scrosciante, che si stava pericolosamente alzando di livello.

Previsioni prossime ore - il vortice di bassa pressione si sposterà ulteriormente verso sud portando il suo minimo sul Mar Libico. Il tempo migliorerà ulteriormente su Abruzzo, Molise e Campania, poi dal pomeriggio anche tutta la Puglia compreso il Salento. Avremo ancora temporali invece sulla Calabria e la Sicilia soprattutto la Calabria ionica e la Sicilia settentrionale dove permane lo stato di attenzione. In particolare sulla Calabria ionica i fenomeni potrebbero risultare ancora a tratti moderati o forti con accumuli stimati fino a 30-40mm. Della Sicilia sarà soprattutto il Messinese a risentire dell'instabilità. Entro la fine della giornata il maltempo si attenuerà completamente anche su queste zone.