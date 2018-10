Pista ciclabile: mentre a Vasto arrivano i lampioni, a San Salvo si continua a pedalare al buio

Mentre a Vasto sono iniziati i lavori di installazione dei lampioni sulla pista ciclabile, a San Salvo si continua a pedalare al buio. Il Comune di Vasto ha infatti deciso di dotare la pista ciclabile che fiancheggia la costa di 52 pali d'illuminazione alti 4 metri ciascuno, così da evitare atti vandalici come accaduto in precedenza. La stessa pista ciclabile si collega a quella che costeggia San Salvo Marina, inaugurata nel 2015 e realizzata con fondi dell’Unione Europea. Un intervento, quello del Comune di Vasto, che permetterà di usufruire della pista anche nelle ore serali, cosa che invece a San Salvo non è possibile. Non si sa infatti, se verranno installati prima o poi dei lampioni anche lungo la pista ciclabile di San Salvo Marina, come quelli da poco installati lungo il nuovo tratto di pista in via Grasceta, ancora in fase di completamento. Sono state numerose le segnalazioni da parte di turisti e residenti che lamentano la mancanza di illuminazione lungo la ciclabile di San Salvo Marina. Il percorso, soprattutto nel periodo estivo, è l'unico modo che hanno i residenti di San Salvo Marina per spostarsi da un centro all'altro e raggiungere la vicina Vasto evitando di prendere l'auto, e che costituisce una valida alternativa all'intenso traffico che si crea sulla statale 16. L'intero percorso ciclabile è privo di lampioni, il che la rende anche poco sicura. Basterebbe l'installazione di un'adeguata illuminazione al fine di rendere sicuro questo percorso, ma anche per prevenire possibili episodi di criminalità e degrado.