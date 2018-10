L'Abruzzo propone una Zes con l'area portuale di Ancona

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

La Regione Abruzzo propone l'istituzione della propria area ZES regionale in associazione con l'area portuale di Ancona avente le caratteristiche richieste dal regolamento UE e sede dell'Autorità di Sistema Portuale ricomprendente i porti di Ortona e Pescara. La proposta tecnica della ZES viene presentata ufficialmente oggi (martedì 23 ottobre) in una conferenza stampa che si terrà alle 12, a Palazzo Silone, a L'Aquila, alla presenza del Presidente vicario Giovanni Lolli e del vice presidente del consiglio regionale Giuseppe Di Pangrazio. La conferenza stampa si terrà dopo la cerimonia di intitolazione della sala Stampa alla giornalista prematuramente scomparsa Isolina Scarsella che ricordiamo è prevista per le ore 11 di oggi.