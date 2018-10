I residenti di via Santa Chiara: "Ma da noi quando passate a pulire"

Sono arrivate nella nostra redazione diverse segnalazioni sulla mancata pulizia delle strade di via Santa Chiara da parte di alcuni residenti della suddetta strada.

"E' da diverso tempo che questa strada e quelle limitrofe non vengono pulite per niente . Se è una questione che gli addetti ai lavori sono impossibilitati a effettuare le operazioni di pulizia per via delle macchine che sostano sulla via, il comune comunichi con dei cartelli il giorno e l'ora in cui passano. Anche se siamo in una zona periferica paghiamo le tasse come tutti gli altri abitanti di questa città".