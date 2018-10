Report di fine mandato, Sclocco: "Non solo numeri, il mio impegno è per le persone"

Un piano sociale rivoluzionario, copertura totale delle borse di studio e azioni innovative di sostegno alle persone svantaggiate e a garanzia delle pari opportunità per tutti: sono solo alcune delle conquiste realizzate ad oggi dall’assessore regionale alle Politiche Sociali, Marinella Sclocco, che questa mattina al Caffè Letterario di Pescara ha presentato ai giornalisti un resoconto su quanto costruito in questi anni in Regione.

“Sono qui per raccontare qualcosa che non voglio si perda e di cui si continuino a coltivare i frutti” ha spiegato l’assessore Sclocco aprendo la presentazione del suo report di fine mandato ai giornalisti. “Con molta passione – ha spiegato l’assessore – sono stata e resto al servizio delle persone, sempre in ascolto, per capire come poter aiutare gli abruzzesi nel loro vivere quotidiano. Con grande zelo ho cercato di rispondere alle loro esigenze, rimanendo con i cittadini e in mezzo alla gente. Abbiamo investito milioni di euro in questi anni – ha continuato la Sclocco – ma non sono i numeri ad essere importanti, bensì le persone, come abbiamo impiegato le risorse e come le impiegheremo per sostenerle e oggi vi racconto proprio questo. Le pari opportunità, la ricostruzione di un tessuto sociale forte, l’uguaglianza sostanziale, l’attenzione ai soggetti più deboli, il favorire le occasioni per i giovani garantendo loro un’adeguata istruzione e opportunità lavorative, il lottare fermamente contro gli stereotipi di genere senza arrendersi mai: sono queste le dimensioni del mio impegno e continuerò a lottare affinché questo serva a rendere la nostra comunità più forte e il nostro futuro più roseo”.