La maggioranza: “Non intendiamo continuare una bagarre mediatica con il Pd”

Non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire o come in questo, non è politicamente in grado di sentire.

Non intendiamo, pertanto, continuare una bagarre mediatica perché con il Pd sarebbe come sparare sulla croce rossa.

Il Pd é stato bocciato clamorosamente in tutti gli appuntamenti elettorali degli ultimi anni fino ai più recenti di qualche giorno fa.

E i rappresentanti sansalvesi non gli sono stati da meno.

Quindi le loro ricette non interessano molto!!!!

Inoltre queste bagarre non interessano al popolo sansalvese, che le trova anche noiose. Le persone si aspettano impegni e tanto lavoro.

Sarebbe il caso di evitare di dire cose che non hanno senso e che oltre tutto non portano consensi elettorali,così come hanno dimostrato i nostri rappresentanti sansalvesi del Pd.

I GRUPPI CONSIGLIARI DI SAN SALVO CITTA’ NUOVA

LISTA POPOLARE PER SAN SALVO