Sono 13 i licenziamenti al Conad Iperstore di Vasto

Sono tredici i licenziamenti comunicati ad altrettanti dipendenti del Conad Iperstore, all'interno del Centro del Vasto (Pianeta) di via Luigi Cardone. Li ha comunicati ai lavoratori interessati l'azienda consegnando le relative lettere.

I provvedimenti rientrano nell'ambito della vertenza che nei mesi scorsi ha interessato anche il Conad di Vasto. A metà del mese di settembre, negli uffici della Regione Abruzzo a Pescara, sindacati e azienda avevano sottoscritto un documento che riconosceva, dinanzi al numero di 45 esuberi iniziali, un cosiddetto "esodo volontario" con incentivo all'uscita, la riduzione dell'orario di lavoro(6 ore in meno per i contratti full time e 2 per i contratti part-time) e l'impegno alla ricollocazione presso altre società del territorio che fanno parte del gruppo per i lavoratori rimasti in esubero (13 appunto).

Il timore per i lavoratori licenziati è proprio relativo alla ricollocazione: dove e quando?