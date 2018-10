Due rapine a distanza di mezz'ora, il bilancio della mattinata nel Vastese

Due rapine, a distanza di mezz'ora, tra Atessa e Vasto, rispettivamente ai danni delle filiali della Bcc Sangro Teatina e Bper. Ad Atessa, intorno alle 10.30, ad agire tre banditi con il volto scoperto di cui due sono entrati in banca armati di taglierino ed hanno intimato ai dipendenti di consegnare il denaro. I moderni sistemi di sicurezza della Bcc non hanno permesso l'accesso a casseforti o casse blindate per cui i rapinatori che hanno mostrato un accento italiano, si sono accontentati di pochi spiccioli contenuti in una cassa e sono poi fuggiti a bordo di una Fiat Punto di colore verde, presumibilmente rubata, ritrovata sulla Fondovalle Sangro. A Vasto poco dopo le 11 due persone con il volto parzialmente coperto da una sciarpa e delle quali una armata di pistola si sono fatte consegnare il denaro contante contenuto nelle casse. L'azione è stata fulminea e i due banditi si sono allontanati a bordo di una Fiat Punto di colore scuro parcheggiata all'esterno dell'istituto di credito.