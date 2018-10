Arriva la Fanfara dei Carabinieri per il 30° dell’ANC sansalvese

Il 25 novembre 2018 ci sarà una grande festa per la sezione di San Salvo dell’Associazione Nazionale dei Carabinieri “Salvo D’Acquisto”.

In questa occasione ci saranno tre feste in una: la cerimonia del 30° Anniversario (1988 - 2018) della Sezione ANC; il 10° anniversario del Monumento dei Caduti in Nassiriya e la celebrazione della “VIRGO FIDELIS”.

Il 10 settembre 2018 la sezione Anc sansalvese ha compiuto esattamente 30 anni (leggi).

Il 27 settembre 2008, in occasione del ventesimo anniversario della nascita dell'A.N.C. sezione ''Salvo D'Acquisto'', sono stati inaugurati il Monumento e il Largo ai caduti di Nassiriya e per servizio dall’Amministrazione comunale capitanata dal sindaco Gabriele Marchese. L’opera è stata realizzata dallo scultore sansalvese Claudio Gaspari per commemorare la morte di 19 persone, tra carabinieri, militari e civili per lo scoppio di un camion cisterna pieno di esplosivo davanti a una base italiana in Iraq avvenuta il 12 novembre 2003. (leggi)

Pertanto, in occasione della ricorrenza della festa della “VIRGO FIDELIS”, per festeggiare le tre ricorrenze domenica 25 Novembre 2018, ci sarà una cerimonia che prevede un Raduno Provinciale/Regionale dell’ ANC e l’intervento della Fanfara della Legione Allievi Carabinieri di Roma. L’ultima presenza in San Salvo della Fanfara risale al 27 settembre 2008. La Fanfara sarà presente alla deposizione della corona di alloro al Monumento dei Caduti di Nassiriya, alla successiva sfilata lungo il Corso Garibaldi e, dopo la Santa Messa, offrirà un intrattenimento musicale davanti alla Chiesa di San Nicola al termine della cerimonia.

30 anni da festeggiare il volto dell'associazione fatta da tutti quei volti che si portano nel cuore il senso dell’Arma dei carabinieri anche se sono in congedo. Alcuni di loro hanno già raggiunto la patria celeste e la loro protettrice "Virgo Fidelis". L’amore per l’Italia, la giustizia e per il servizio il cuore e vogliono continuare come possono a servire l' ideale della patria e rendertene testimonianza con l afesta del 25 novembre prossimo.