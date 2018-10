Progetto Nocciola Italia con Ferrero, "Un futuro da coltivare insieme"

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Appuntamento oggi alla sede della cooperativa Euro Ortofrutticola del Trigno per il convegno “PROGETTO NOCCIOLA ITALIA. Un futuro da coltivare. Insieme.” L’evento promosso dalla cooperativa abruzzese e Ferrero per presentare il progetto di filiera avviato da Hazelnut Company,divisione interna del Gruppo Ferrero dedicata alla nocciola, e per mettere a confronto i protagonisti della filiera corilicola e i modelli di aggregazione agricola delle regioni Abruzzo e Molise.

Attraverso il modello di crescita contenuto nel Progetto Nocciola Italia, si creano le condizioni per una concreta opportunità di riconversione e valorizzazione di ampie superfici del nostro territorio. Il Progetto affonda le proprie radici nell’eccellenza dell’Agricoltura Italiana, sostenendo lo sviluppo della filiera qualitativa della nocciola, già realtà fiorente nel comparto frutta a guscio nazionale e si caratterizza anche per un nuovo modello di business con l’obiettivo di sostenere gli agricoltori nei loro investimenti di lungo periodo.

Programma del convegno:

Ore 16:00

SALUTO DI BENVENUTO

TIZIANA MAGNACCA, Sindaco di San Salvo

Ore 16:15

PRESENTAZIONE E SVILUPPO GENERALE DEL PROGETTO

NICOLINO TORRICELLA, Presidente Euro-Ortofrutticola del Trigno

Ore 16:45

PROGETTO NOCCIOLA ITALIA, PROSPETTIVE E SVILUPPO DELLA FILIERA CORILICOLA ITALIANA

IVAN SERI, Responsabile Centro Italia Ferrero HCo - Progetto Nocciola Italia

Ore 17:30

SITUAZIONE DEL VIVAISMO NEL SETTORE CORILICOLO ITALIANO E PROSPETTIVE

BARBARA NOVELLI, Presidente CiVi Italia

Ore 18:00

NOCCIOLO E ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI

PIERO SPIDALIERI Responsabile commerciale ortofrutta Euro-Ortofrutticola del Trigno

Ore 18:30

CHIUSURA DEI LAVORI

Modera il convegno GIUSEPPE SPORTELLI, Giornalista