Piove negli autobus Petacciato- Termoli, il viaggio infernale raccontato dalle Iene

Non solo devono ripararsi dalla pioggia, ma devono anche stare attenti a sedili divelti e porte aperte in corsa. I viaggiatori della Autolinee Trasporti Molise si rivolgono a Le Iene per chiedere aiuto.

Ritardi, cancellazioni e autobus vecchi. Ma anche porte che non si chiudonodurante la corsa e acqua piovana che cola nelle vetture. Per i viaggiatori dellalinea Petacciato-Termoli proprio non c’è pace.

Ogni giorno devono convivere con disagi e disservizi, come testimoniato nel video appello che hanno inviato a Le Iene. Per una volta, è come se fossimo saliti a bordo anche noi dei bus della Atm, la Autolinee Trasporti Molise. “Siamo un gruppo di pendolari diretti allo stabilimento della Fiat di Petacciato e da quasi un anno lottiamo contro le istituzioni”, esordisce Angela Casalanguida, portavoce dei pendolari, nel video che potete vedere qui sopra.

“Oggi è una giornata di pioggia e nell’autobus cola l’acqua piovana” spiegano. C’è chi per ripararsi ha addirittura aperto l’ombrello. E tutt’attorno si possono notare i sedili totalmente inzuppati. Ma dalle immagini che ci inviano i pendolari pare che il problema a bordo riguardi anche la sicurezza.

“Per poter partire, il conducente ha dovuto chiudere la porta con dei fili altrimenti rimaneva aperta”, spiegano i viaggiatori. E questo purtroppo è già successo. Il caso più eclatante è di qualche giorno fa, come gli stessi pendolari hanno testimoniato con un video. Alle 5 di mattina, una porta proprio non voleva saperne di chiudersi. E nonostante ciò, l’autobus ha effettuato la corsa. Un pericolo potenziale per le decine di viaggiatori che erano a bordo in transito sulla A14. Un problema che non va sottovalutato, soprattutto quando i bus trasportano gli studenti negli orari di entrata e uscita dalle scuole della zona.

La causa di tutti questi disservizi è riconducibile anche all’età dei mezzi. Quella dell’Atm è una flotta con oltre 30 anni di servizio alle spalle. “Vorremmo sapere chi ha fatto le revisioni di questi autobus che sono stati acquistati dagli altri Stati dove erano dismessi”, si chiedono i pendolari. “Noi abbiamo fatto le nostre rimostranze chiamando a intervenire la Regione e i Carabinieri, ma continuiamo ad avere questi disservizi. Siamo disperati, se ci potete dare una mano aiutateci!”.

Guarda il video qui