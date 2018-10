Stasera quarto appuntamento con l'Azione Cattolica: Alberto Marvelli

Questa sera, 26 ottobre, quarto venerdì nel mese di ottobre, l' Azione Cattolica della parrocchia di San Nicola, dopo la preghiera del rosario presenterà un altro testimone del Vangelo: Alberto Marvelli (Ferrara, 21 marzo 1918 – Rimini, 5 ottobre 1946) è stato un ingegnere e politico italiano, venerato come beato dalla Chiesa cattolica.)

“La vita è azione, è movimento, ed anche la mia vita deve essere azione, movimento continuo, senza pause. Movimento ed azione tendenti all’unico fine dell’uomo: salvarsi e salvare. Ho bisogno di orizzonti sconfinati, di cieli luminosi e stellati, di mari e di oceani immensi”. “Sento che siamo fatti per il cielo. Il nostro passaggio sulla terra è una preparazione alla vita eterna, alla quale si giunge quasi sempre attraverso il dolore e il sacrificio. Voglio impegnarmi, voglio purificarmi, santificarmi per poter dire al più presto: Signore, sono pronto, fai di me ciò che vuoi”. (Alberto Marvelli)