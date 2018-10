Divertimento unito ad una buona azione e l irresistibile pizza dell Ottava Meraviglia, circa settanta persone sono intervenute ieri sera alla cena di beneficenza per aiutare e sostenere i volontari di San Salvo in questa grande lotta al randagismo. AMICI DI POLDO ringrazia tutti coloro che hanno sostenuto e continuano a sostenere la loro causa. Un ringraziamento particolare va a Manuela e Vitalina Vicoli che in 22 anni di volontariato hanno reso possibili piu di 300 adozioni e messo al sicuro altri tanti animali solo con le loro forze. Adottate non comprate.