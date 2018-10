Maltempo, allerta da arancione a rossa in alcune zone dell'Abruzzo

Sale a sei il numero delle regioni in allerta rossa per l'ondata di maltempo dopo che anche l'Abruzzo ha innalzato il livello di rischio idrogeologico e idraulico, passando da arancione a rosso per la giornata di oggi, lunedì 29 ottobre. In particolare l'allarme riguarda la Marsica e il bacino alto del Sangro. Allerta, con codice rosso, per il fiume Sangro e per il Tasso, che finisce nelle acque del lago di Scanno e per il quale è stata superata la soglia di allarme. L'allerta arancione rimane invece sul bacino dell'Aterno. Le informazioni aggiornate su Allarmeteo, piattaforma tecnologica per la gestione del Sistema di allertamento della Regione Abruzzo.