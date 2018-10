Sociale, il 31 il bando sui 'caregiver familiari' per chi assiste minori affetti da disabilità

Sarà pubblicata sul BURA Ordinario n. 42 di dopodomani, mercoledì 31, la Deliberazione n. 781 del 16.10.2018 con cui la Giunta regionale ha approvato criteri e modalità per l'erogazione di contributi economici finalizzati al riconoscimento e alla valorizzazione del lavoro di cura del familiare-caregiver che assiste minori affetti da una malattia rara e in condizioni di gravissima disabilità. I soggetti interessati sono tenuti a produrre richiesta entro e non oltre il ventesimo giorno dalla pubblicazione sul BURA della citata deliberazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo: Regione Abruzzo - Dipartimento per la Salute e il Welfare - Servizio Politiche per il Benessere Sociale Via Conte di Ruvo, 74 – 65124 Pescara. A tal fine, farà fede il timbro postale di partenza. Sul plico dovrà essere riportata l'indicazione del mittente e la seguente dicitura: "Riconoscimento e valorizzazione del lavoro di cura del familiare-caregiver”. Le istanze dovranno essere inviate, utilizzando i modelli allegati al citato atto di Giunta Regionale e corredate di tutta la documentazione richiesta, a partire da tale data ed entro e non oltre il 20 novembre prossimo. Informazioni potranno essere richieste all'Ufficio Integrazione sociale e disabilità della Regione Abruzzo: c.dibaldassarre@regione.abruzzo.it; antoninoditollo@regione.abruzzo.it; tel. 085 7672650; 085 7672754.