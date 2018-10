Inaugurata ieri a San Salvo la mostra dedicata al centenario della fine della Grande Guerra

Mani al petto e Inno di Mameli ieri pomeriggio all'inaugurazione della mostra documentale dedicata al centenario della fine della Grande Guerra. “Il centenario della grande Guerra. Mobilitazione totale” è il titolo della mostra che fino al 7 novembre sarà ospitata nella sala Leone Balduzzi della Casa della Cultura Porta della Terra. Lo storico Luigi Murolo ha approfondito il tema spiegando le fasi della mobilitazione che ha coinvolto il nostro territorio soffermandosi anche sulle ripercussioni che ha avuto, "La guerra non si inventa in un mese", afferma. Sono stati 55 i soldati sansalvesi chiamati a combattere per l'Italia dal 24 maggio 1915 al 4 novembre 1918. "La mostra ha lo scopo di non far perdere la memoria del sacrificio di tanti giovani", afferma il sindaco Tiziana Magnacca, "E' importante in queste occasioni fare cittadinanza attiva e ricordare i nostri caduti". La mostra, curata dall’assessorato alla cultura, è composta da alcuni pannelli che raccontano il primo conflitto mondiale da diverse angolazioni anche con documenti tratti dall'archivio storico, e da alcuni ricordi familiari dei cittadini di San Salvo che saranno loro riconsegnati al termine dell'esposizione. Tra questi, la lettera di un innamorato alla sua fidanzata. La manifestazione conclusiva delle celebrazioni del Centenario ci sarà il 5 novembre, alla quale parteciperanno le scolaresche, la popolazione e le Associazioni Combattentistiche e d’Arma del territorio.