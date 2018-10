Progetto Sud Festival sarà giunto al capolinea?

In dubbio la prossima edizione di Progetto Sud Festival? La manifestazione, che si svolge ogni anno a San Salvo Marina e che richiama artisti importanti nel panorama musicale, rischia di saltare la sesta edizione. Dopo aver sentito diverse voci sulla mancata realizzazione del Festival, Sansalvo.net ha interpellato Antonio Cane, uno degli organizzatori, per fare chiarezza. "Ad oggi non sappiamo ancora dire se ci sarà o no Progetto Sud Festival 2019", risponde, "Nelle prossime settimane sapremo dare una risposta certa". Dopo cinque edizioni di successo la manifestazione musicale più importante del Centro Sud Italia potrebbe essere giunta al capolinea?