Giro d’Italia 2019: Vasto sarà una delle tappe

Un altro Grande Evento che la Città ospiterà, infatti per gli amanti del ciclismo e per tutti gli appassionati di sport, Vasto ospiterà l’edizione numero 102 della corsa rosa che prenderà il via l’11 maggio per fare tappa a Vasto il 17 Maggio.

Oggi pomeriggio, in diretta tv su Rai 2 dalle ore 16,45, il percorso del Giro d’Italia 2019 sarà svelato. A presenziare all’evento ci sarà l’Assessore allo Sport e Grandi Eventi, Carlo Della Penna.

L’edizione numero 102 della ‘corsa rosa‘ prenderà il via sabato 11 maggio da Bologna ed a chiudere la prima settimana, il 17 maggio, ci sarà la tappa Vasto-L’Aquila, la settima del Giro.

Una ricorrenza significativa, peraltro, per l’Aquila, esattamente 10 anni dopo il devastante terremoto del 6 aprile 2009 che sconvolse la città e l’Abruzzo intero.

A distanza di 11 anni da una precedente partenza, il Giro tornerà a riabbracciare Vasto. L’ultimo passaggio ci fu nel 2016, il 14 maggio, con la Città sede di un traguardo volante.