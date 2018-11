Sicurezza sul Lavoro: magistratura, politica e sistema penitenziario a confronto

“Diffondere la cultura della prevenzione e della sicurezza, mettendo al centro la persona e privilegiando attività di informazione e formazione”.

Con queste parole Lucio Di Blasio, formatore R.S.P.P., ha inaugurato l’incontro che si è tenuto ieri, 31 ottobre, presso la sala convegni Aldo Moro ed incentrato sui temi della sicurezza sul lavoro e sulla necessità della prevenzione , finalizzata ad abbassare il rischio di incidenti.

Presenti al tavolo il vicesindaco Peppino Forte, il presidente del Tribunale di Vasto, Bruno Giangiacomo, il procuratore della Repubblica, Giampiero Di Florio, la direttrice della casa lavoro Giuseppina Ruggero.

Quest’ultima ha detto: “per noi che lavoriamo in una struttura ‘chiusa’ è importante uscire ed istituire una rete con altre realtà, perché ciò garantisce il raggiungimento degli obiettivi. La nostra è una casa lavoro e quindi diciamo che il tema legato ad esso è particolarmente focale”.

Al centro del dibattito sono stati il decreto 81 del 2008, nonché l’importanza del lavoro e del suo valore nella società e per gli uomini. Su queste tematiche si è soffermato l’avvocato Bruno Giangiacomo: “il decreto ha la finalità di dare la possibilità di non probabilità di rischio . Chiunque si muove rischia di prodursi un danno, quanto più non si osservano le regole”.

La sensibilizzazione ai temi dibattuti sono apparsi centrali e hanno accolto il favore e l’interesse di tutti gli astanti e della platea formata dagli operatori penitenziari: “il lavoro - ha continuato Giangiacomo - è importante e non solo come valore individuale, poiché ha un fondamento sociale. È un diritto di tutti e per tutti ed è un privilegio. Si lavora per vivere e non per morire o procurarsi un infortunio che potrebbe impedire di lavorare.

Dopo aver passato in rassegna i dati statistici riguardanti le morti sul lavoro in Italia negli ultimi quattro anni, una media che si aggira introno alle 1000 unità annue , il presidente del Tribunale di Vasto si è soffermato su quelli locali: “considerato che quelli che ho a disposizione arrivano al tribunale, si può dire che non superano le dita di una mano, ma bisogna comunque considerare che ogni anno avviene almeno un evento legato alla morte sul lavoro. Altra questione è la situazione relativa agli infortuni, che peraltro ha una ricaduta economica non indifferente, sia perché si sottrae gente al lavoro, sia perché il datore deve continuare a pagare personale al momento non abile a svolgere la sua attività”.