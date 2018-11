La parrocchia di San Salvo Marina nel pomeriggio del 31 ottobre si è rivestita di luce per dare risalto alla vigilia di ognissanti con i bambini e i ragazzi delle elementari e medie. Don Mario con la collaborazione dei catechisti hanno voluto dare la giusta importanza alla Festa di Tutti i Santi proponendo un’alternativa alla festa di Halloween, fenomeno anglosassone entrato ormai a pieno titolo a far parte delle nostre tradizioni moderne. I catechisti, con grande semplicità ma con tanta gioia nel cuore, insieme ai bambini e ai ragazzi si sono messi in gioco per trasmettere l’importanza della ricorrenza di Tutti i Santi e la bellezza di essere chiamati, ognuno nel proprio piccolo, alla santità.

Il pomeriggio è iniziato con gli incontri di catechesi, nei quali ogni gruppo ha richiamato alla memoria il significato della festa dei Santi e realizzando una stella con il nome del proprio santo e una sua caratterista peculiare.

Al termine dell’incontro tutti i gruppi si sono recati in chiesa, ognuno con la propria stella, per vivere con Don Mario, un momento di preghiera per ricordarsi che tutti “siamo luce del mondo”. Durante il canto iniziale sono state deposte sotto l’altare le stelle, affinché ognuno di noi si ricordi di brillare di luce per gli altri, così come ci ha riportato alla mente il brano del vangelo: “Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei celi”. (Mt 5,16)

Conclusa la preghiera, presso il salone parrocchiale, bambini, ragazzi e catechisti si sono messi in gioco. Ogni gruppo aveva il compito di far indovinare al proprio catechista il nome di un santo, vestirlo con gli abiti giusti, farsi un selfie con lui e infine divertirsi a rompere la “pentolaccia” per ricevere le caramelle che tanto sono desiderate da chi gira per le strade usando la frase “dolcetto o scherzetto”.

