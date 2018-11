Ieri una nuova partita con la Papa Giovanni XXIII al campo di via Stingi

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Giovedi' 1 Novembre alle ore 18:30 presso il campo di via Stingi si e' giocata la partita contro i ragazzi della comunita' di San Lorenzo a Vasto.La partita e' finita 8 pari per i ragazzi della comunita'.La parrocchia di San Nicola sta' organizzando moltissime attivita' con la comunita' di Vasto.In questi anni don Beniamino Di Renzo sta' organizzando moltissimi progetti in aiuto a queste persone.Ad allietare l'evento c'e' stato il dj ufficiale della parrocchia dj Lorenzo che ha animato l'evento.Un ringraziamento alla Papa Giovanni XXIII e al dj Lorenzo di esserci sempre.