Il 5 novembre "Commemorazione dei caduti di tutte le guerre", divieto di transito in alcune strade

In occasione della "Commemorazione dei caduti di tutte le guerre" che si terrà lunedì 5 novembre dalle ore 9 alle ore 15 verrà disposto in divieto di transito pertutti i veicolo non autorizzati e per il tempo strettamente necessario al passaggiodei partecipanti nei seguenti tratti di strada interessati dalla processione: Piazza San Vitale, corso Umberto I, via Roma, via San Giuseppe, via della Mirandola, corso Duca degli Abruzzi e via dei Cipressi. Inoltre si dispone il divieto di transito e di sosta di via dei Cipressi dall'intersezione con via Melvin Jones e fino all'intersezione con via strada della Circonvallazione.