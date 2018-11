Tentato furto nella notte al capannone di una ditta edile a San Salvo

Tentato furto nella notte nel capannone industriale della ditta Di Pierro Costruzioni in via Olanda a San Salvo. I ladri hanno forzato la porta ma non sono riusciti a scardinare le chiusure blindate probabilmente messi in fuga dall'allarme. La zona è poco illuminata ma il cancello principale è dotato di allarme e si ipotizza che i malviventi si possano essere introdotti dalla parte posteriore. Il titolare ha allarmato le forze dell'ordine che visioneranno le telecamere di videosorveglianza della vicina Protezione Civile. Non è la prima volta a San Salvo che viene presa di mira una ditta edile. Si spera che le telecamere possano essere utili per identificare i ladri.