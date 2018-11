L'Inter Club San Salvo alla giornata speciale dei club a Milano

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

I ragazzi dell'Inter club San Salvo parteciperanno alla giornata speciale dei club che ci sarà sabato 3 novembre a Milano in occasione della partita di campionato Inter-Genoa. Pullman pieno e tanti bimbi fuori e dentro lo stadio di San Siro per partecipare attivamente alle tante manifestazioni sportive e ricreative organizzate esclusivamente per i soci dei club.

Il club del presidente Virginio Di Pierro quest'anno è arrivato al dodicesimo anno di attività rilevando un notevole incremento delle iscrizioni e partecipando a tutte le trasferte a San Siro con pullman che partono da San Salvo.

Le iscrizioni sono ancora aperte, per info: interclubsansalvo@hotmail.com