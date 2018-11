Sabato 3 novembre: festa San Cesario Martire nella Chiesa di Santa Maria Maggiore

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Sabato 3 novembre nella Chiesa di Santa Maria Maggiore di Vasto si celebra la festa di San Cesario Martire.

Al mattino ci saranno le Sante Messe alle ore 08:00 e 09:30 in Cripta. Alla sera alle ore 18:00 la Celebrazione sarà presieduta da Mons. Domenico Scotti, Vescovo Emerito di Trivento.

Al termine della Messa serale vi sarà anche la processione all'interno della Chiesa e la Supplica a San Cesario.

Per chi volesse sarà possibile domani riportare a casa le "Spighe di San Cesario", il dolce realizzato da alcune signore di buona volontà. Il ricavato sarà devoluto per finanziare i futuri lavori in parrocchia.

Ma chi era San Cesario Martire?

