Mi dicevi: "quando non ci sarò più non piangere perché mi farà essere triste"

Riguardo queste foto e mi rendo conto di come velocemente passa il tempo, ripenso a quanto ne abbiamo trascorso insieme e a quante ne abbiamo fatte. Tu che dal primo momento che mi hai tenuto tra le tue braccia sei riuscita a trasmettermi l'amore vero, quello puro quello che non conosce limiti.. ricordo come se fosse oggi che per farmi addormentare sedevi al mio fianco raccontandomi la mia storiella preferita, tu che venivi a prendermi a scuola, che tenendomi per mano mi hai insegnato cosa vuol dire amare, cosa vuol dire volersi bene e dare tutto se stesso per gli altri, mi hai insegnato che l'umiltà e la modestia sono importanti nella vita di ognuno di noi, e che la carità è il più bel gesto che si possa compiere, tu che in tutto questo mi hai visto crescere.

Qualunque situazione abbia affrontato non vi è mai stata una in cui non avessi chiesto il tuo parere; la tua risposta sempre pronta e confortante. Ricordo il mio primo anno di insegnamento e la tua gioia nel saperlo, quando ti dissi: "nonna la scuola ho paura". Tu mi dissi: "non preoccuparti, non aver paura perchè non hai motivo di averne, sei forte e i tuoi ragazzi ti ameranno per quello che sei e per quello che gli trasmetterai e vedrai che lavorerai con loro serenamente". Il nostro legame forte e sincero aperto al dialogo e davanti a qualsiasi problema. In tanti ti hanno conosciuta e in tanti sono qui oggi per ricordare la meravigliosa persona che sei, colei che sempre pronta ad andare incontro a chiunque ne abbia sentito il bisogno, e in questo momento il nostro dolore è lo stesso di quanti insieme a noi vogliono ricordarti ed è la più bella dimostrazione di affetto e sincerità che possa esserci..

Soltanto ora mi rendo conto che stai chiedendomi di proseguire da solo, facendomi capire che ho gli insegnamenti giusti per non chiederti più consiglio; ma ne sentirò sempre il bisogno, sono qui e mi domando il perché non possa più farlo, mi guardo intorno e ti cerco invano... ogni sera prima di andare via ci salutavamo con un abbraccio e con te che mi dicevi: "ci vediamo domani?" Un altro domani non c'è stato, se ripenso al nostro ultimo abbraccio mi fa male perchè ti ho stretta mentre chiudendomi gli occhi stavi andando via da me, ma l'ho fatto forte, come quando tu forte mi abbracciavi sul tuo cuore, quel cuore di nonna che dolcemente accarezza il suo piccolo a sè... ed è così, prima che andassi via ho cercato di ricambiare con la stessa forza che tu mi donavi ogni giorno, ho cercato di racchiudere in un attimo il bene di una vita, ho cercato di darti lo stesso amore che solo tu riuscivi a dare, ho cercato semplicemente di tenere ancora un istante qui il mio angelo prima che volasse via....

Mi dicevi: "quando non ci sarò più non piangere perché mi farà essere triste", ma non riesco a trattenermi, però se questo servirà a renderti ora felice nel lasciarti percorrere la tua strada allora cercherò di non farlo, non piangerò e ti ricorderò con il tuo stesso sorriso, quello stesso che ci donavi ogni giorno, il sorriso che anche lassù avrai e tutti vedranno.. Troverò la forza di continuare con la tua meravigliosa famiglia e l’altra metà di te, nonno e sono certo che insieme ce la faremo…

Ora sò che devi andare e questa volta è nostro Signore che è lì ad accoglierti a braccia aperte perché ora HA bisogno di te ed io qui non ti cercherò più invano ma lo farò nell'unico posto dove nessuno porterà via il segno indelebile che mi hai lasciato; il mio cuore e l'unica voce che ascolterò sarà quella dei miei ricordi. Non posso far altro che ringraziarti della strada che insieme tenendoci per mano abbiamo percorso e ho la consapevolezza che un giorno, sarai lì ad aspettarmi e pronta a tendermi di nuovo la tua mano, proprio nel modo in cui una nonna accompagna il suo nipotino… alzarò lo sguardo al cielo, l'unico posto dove potrò vederti per sempre... non ti dimenticherò…

Ci sarà sempre un posto nel mondo dove il cuore batte forte, dove rimani senza fiato per quanta emozione provi; dove il tempo si ferma e non hai più l’età. Quel posto è tra le tue braccia in cui non invecchia il cuore, mentre la mente non smette mai di sognare.”

…Buon viaggio vita mia..