Ottobre impegnativo e ricco di entusiasmo per i ragazzi dell' A.R.D.A.

L’A.R.D.A. (Associazione Regionale Down Abruzzo) Onlus sezione di Vasto, aderente a CoorDown, chiude positivamente il mese di ottobre 2018.

I ragazzi, oltre alle normali attività, hanno partecipato con gioia ed entusiasmo ai seguenti eventi :

nella mattinata del giorno 7 alla “Azienda in corsa” organizzata dalla Pilkington NSG. Il Safety Day 2018, dedicato alla salute mentale e al benessere fisico, è stato caratterizzato da una camminata collettiva di alcuni km e parte del percorso è stato condiviso con i ragazzi dell’A.R.D.A. Bellissimo evento di sport e di concreta inclusione sociale voluto dal Dott. Graziano Marcovecchio, presidente Pilkington e Assovetro Italia e magistralmente organizzato dal direttore del personale Dott. Roberto Minennae dai suoi collaboratori. Mattinata di impegno, di festa e di allegria per tutti ed in particolare per i numerosi ragazzi dell’Associazione che, dopo la calorosa accoglienza e la consegna di una giacca ranning, hanno fatto la loro corsetta presi per mano dagli stessi dirigenti e lavoratori della Pilkington . A seguire medaglie e ricco buffet;

il 14 alla Giornata Nazionale delle persone con sindrome di Down, dedicata ad una vera inclusione scolastica :“insieme a scuola, insieme nel mondo” , “una scuola di qualità per un futuro di qualità”. La scuola è un diritto di tutti, compresi i ragazzi con un cromosoma in più.Non è ammissibile che alla fine di ottobre ci siano ragazzi con sindrome di Down ed altre disabilità che non hanno ancora gli insegnanti di sostegno, gli assistenti all’autonomia e comunicazione ed altri supporti necessari.L’Associazione è stata presente nelle gallerie di due supermercaticon due stand ricchi di prodotti realizzati dai ragazzi, di dolci fatti in casa da alcune socie e di tanti ciclamini colorati per raccogliere fondi e far crescere la cultura dell’accettazione e delle pari opportunità : la mattina al Conad Superstore di Vastoe il pomeriggio al Centro Costaverde di Montenero di Bisaccia;

il pomeriggio del giorno 17 alla presentazione, a bordo di un camper, di un nuovo progetto “Il mio quartiere e la mia città con un click”, colori, forme, arte e emozioni.La finalità del progetto è quella di fare in modo che i ragazzi dell’Associazione, dopo aver preso dimestichezza con la macchina fotografica, attraverso le foto, da loro scattate, e una breve descrizione narrino la storia e le caratteristiche dei propri quartieri e delle proprie città : Vasto, San Salvo, i comuni del vastese e limitrofi. Il materiale prodotto, opportunamente raccolto, sarà oggetto di una mostra nella quale ogni protagonistaspiegherà il significato del lavoro realizzato. Il docente del corso è Egidio Scardapane (vicepresidente dell’ARDA) il quale si avvale della preziosa e gradita collaborazione volontaria di “Civico Zero”, una Associazione d’arte e cultura itinerante di San Salvo che organizza corsi e workshop fotografici e non solo;

il pomeriggio del 27, presso il teatro Figlie della Croce di Vasto, alla rappresentazione teatrale “Biancaneve e i 7 matti” portata in scena dagli ospiti e operatori del Centro psico-riabilitativo “ Villa S. Chiara” di Vasto Marina. L’evento è stato voluto e organizzato dal Lions Club Adriatica Vittoria Colonna a scopo di beneficenza ed il relativo ricavato devoluto all’ARDA e allo stesso Centro riabilitativo “Villa S. Chiara”.Bellissimo pomeriggio all’insegna del divertimento, della concreta opportunità di inclusione sociale e di solidarietà. Durante lo spettacolo continui fragorosi applausi per i bravissimi attori, dove, in un lavoro di gruppo, ognuno ha interpretato egregiamente la sua parte. Questa è stata una ulteriore dimostrazione che le persone meno fortunate se ben guidate riescono sempre a dare il meglio di loro stessi. Per filantropia è stata premiata, con il gagliardetto del Lions, la benefattrice e presidente onorario dell’ARDA Signora Maria Letizia Del Borrello.

Per quanto sopra i ragazzi e i familiari dell’ARDA ringraziano di vero cuore la Pilkington SNG, il Conad Superstore e il Centro Costaverde, il Civico Zero, il Centro psico-riabilitativo Villa S. Chiara, il Lions Club Adriatica Vittoria Colonna e tutte quelle persone che hanno lavorato per la buona riuscita degli eventi.