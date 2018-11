A Lanciano per fare risultato! La Us San Salvo proverà a tenere vivo il campionato.

La Us San Salvo allo stadio Biondi di Lanciano, domani 4 novembre (ore 14,30), cercherà di fare risultato per provare a mantenere vivo il campionato, togliendo punti alla prima della classe per metteri nel proprio bagaglio.

Fare una buona prestazione contro il Lanciano Calcio è una prova che i Bianco Azzurri non devono e non possono fallire, per il morale e per convincere del reale valore della Us San Salvo.

Forza Us San Salvo! Forza Ragazzi!!!