Il Lanciano si conferma di categoria superiore. La Us perde 2-0

Non riesce l’impresa al San Salvo che al Guido Biondi di Lanciano viene superato per 2 a 0 dalla locale compagine.

Ottima la cornice di pubblico con una buona rappresentanza dei tifosi sansalvesi.

Ritmi della partita subito elevati con il Lanciano che dopo un giro di lancette si rende pericoloso con un colpo di testa di Sardella, su assist di La Selva, che termina alto. Al 5’ i padroni di casa passano in vantaggio sfruttando un errore difensivo del San Salvo, con Sardella che ribatte in rete una respinta di Cialdini. Dopo il vantaggio lancianese il San Salvo inizia a giocare e sfiora il gol con Molino che dopo una bella azione con Bolzan calcia sull’esterno della rete. Nei minuti centrali del primo tempo le due squadre giocano alla pari ma il Lanciano è sempre pericoloso quando si fa vedere dalle parti di Cialdini. Al 38’ il numero uno sansalvese salva il risultato respingendo in uscita un tiro di Sardella. Due minuti dopo ci prova Bolzan ma il suo tiro viene respinto dal portiere locale. Al 43’ un cross di De Vivo sfugge dalle mani del portiere, D’Alessandro si fionda sulla palla ma dopo un dubbio contatto con un difensore e il portiere ospite, il direttore di gara assegna il calcio di punizione per i locali. Nella ripresa al 62’ errore di Carro in uscita la palla viene recuperata dal Lanciano ma il tiro di Petrone da buona posizione finisce fuori. Al 67’ sugli sviluppi di un corner Cialdini è bravo a respingere il tiro di Quintiliani. Il San Salvo cerca di avanzare i baricentro ma non riesce ad impegnare quasi mai il portiere locale. Al 76’ arriva il raddoppio del Lanciano con La Selva che batte alla perfezione una punizione dal limite dell’area. A 5’ dalla fine Cialdini si supera respingendo il tiro a tu per tu di Quintiliani. Allo scadere Ramundo salva sulla linea una conclusione di Cianci. Grande festa in casa Lanciano che, in virtù del pareggio della Bacigalupo Vasto Marina, allunga ulteriormente sulle dirette concorrenti.

-comunicato stampa-