Lo Stato affida in concessione tre terreni nel Comune di San Salvo

Lo Stato si disfa dei terreni poco strategici. In Abruzzo sono 11 gli immobili messi in vendita dall'agenzia del Demanio, ai quali se ne aggiungono tre che vengono affidati in concessione, tutti nel territorio del Comune di San Salvo.

Precisamente, la prima area si trova a San Salvo Marina: foglio 2, particelle 109/parte, 353/parte con importo a base d'asta di 380 euro mensili.

La seconda area sempre a San Salvo Marina: foglio 2, particella 109/parte con importo a base d'asta di 380 euro mensili.

Terza area a San Salvo: foglio 2, particelle 109/parte, 353/parte, 355 e 352 con importo a base d'asta di 370 euro.

La scadenza è fissata al 5 dicembre, chi è interessato può rivolgersi ai seguenti recapiti: 0854411039, 800800023 o sul sito www.agenziademanio.it.