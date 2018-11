Diabete, screening gratuito al Distretto sanitario di Vasto

In occasione della Giornata mondiale del diabete, il Team diabetologico di Vasto sarà domani, martedì 6 novembre 2018, a disposizione dei cittadini presso la sede del Distretto sanitario, in via Michetti 86, dalle ore 14.30 alle 18 per uno screening gratuito mirato alla diagnosi precoce di insorgenza del diabete mellito di tipo 2 e delle sue complicanze. L’invito è rivolto in particolare alle persone che abbiano familiarità per diabete tipo 2, alle persone in sovrappeso o obese e alle donne con pregresso diabete gestazionale.

Il Team diabetologico effettuerà test validati per la valutazione del rischio di sviluppare diabete nei prossimi dieci anni; controllo glicemici, controlli della pressione arteriosa, valutazioni dell’indice di massa corporea; consulenze impartendo indicazioni sullo stile di vita, indicando comportamenti corretti per migliorare le abitudini alimentari e l’attività fisica. L’odontoiatra Delia Farina, in collaborazione con le infermiere del Distretto sanitario, effettuerà visite gratuite ai pazienti diabetici per valutare l’eventuale presenza di parodontite, patologia che rende più difficile il controllo metabolico.

Il servizio di Diabetologia di Vasto, costituito nei primi mesi del 2015 e diretto dalla diabetologa Mariarosaria Squadrone, insieme alla dietista Marisa Ulisse e all’infermiera Donatella Luciani, ha preso in carico circa 3.150 persone con diabete, incrementando notevolmente le prestazioni specialistiche nel Distretto di Vasto. Sono state, inoltre, assistite 310 donne con diabete gestazionale in un percorso verso un parto sicuro.

Dal 1° gennaio 2018 sono state effettuate oltre 2.500 visite diabetologiche e 1.000 visite dietologiche. Ogni giorno l’ambulatorio si occupa di educazione terapeutica infermieristica e offre terapie mirate al migliore controllo metabolico e cardiovascolare al fine di contenere sovrappeso e obesità.