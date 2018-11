Natale 2018 a Vasto: un grande presepe vivente ed oltre un mese di iniziative

E’ stato presentato questa mattina in Municipio il ricco calendario di eventi in programma a Vasto dal 25 novembre al 19 gennaio 2019 denominato il “Grande Presepio della Città del Vasto”.

Le manifestazioni organizzate dal Comune di Vasto insieme all’Associazione “Libera Confraternita degli Artisti” e all’ Associazione “Comunità Papa Giovanni XXIII” saranno realizzate all’interno del Cortile e delle Sale di Palazzo d’Avalos e nelle piazze limitrofe.

Concerti, mostre, spettacoli e dall’otto dicembre prenderà il via un grande presepe vivente (superficie 20x14 mt circa) con recinti per gli animali. Tanto spazio ai bambini con la casa di Babbo Natale, nevicate artificiali e punto raccolta giocattoli. Nel cortile di Palazzo d’Avalos è inoltre prevista la passeggiata dell’Angelo uno spettacolo funambolo. Un ricco colophon proietterà il calendario degli eventi in programma. Nella Sala Michelangelo la Mostra dei 100 presepi, concorso a premi rivolto alle scuole della città.

“Una ricca serie di iniziative - ha evidenziato il sindaco Francesco Menna - dirette alla valorizzazione della Città sotto il profilo turistico e culturale coinvolgendo la vivace rete dell’associazionismo cittadino e del volontariato”.

“Un progetto di rilevanza sociale. Sono certo – ha aggiunto l’assessore al Turismo, Carlo Della Penna - che le iniziative di animazione ed intrattenimento svolte nel periodo natalizio rappresentano un modo per dare una maggiore vitalità economica e culturale alla Città apportando un sicuro beneficio a tutte le attività produttive e commerciali”. Il Vicesindaco Giuseppe Forte nel manifestare apprezzamento per le manifestazioni organizzate ha voluto sollecitare la Regione e lo Stato ad inviare fondi per la sicurezza di Palazzo d’Avalos, prezioso scrigno cittadino. L’assessore Anna Bosco ha ringraziato l’organizzazione per aver scelto di avvalorare l’evento con le partecipazione delle scuole”

L’assessore al Commercio Luigi Marcello ha ricordato che il 15 novembre scadrà il bando che consentirà alle associazioni interessate di presentare progetti per iniziative in Piazza Rossetti e Piazza Diomede e per la vendita di prodotti artigianali natalizi ed altro ancora legato al periodo festivo. “Il ricco calendario – ha concluso Angelo Molfetta- si concluderà con una festa popolare il 19 gennaio 2019”.

IL GRAN PRESEPIO DELLA CITTA’ DEL VASTO

DURATA EVENTO:

25 Novembre 2018 – 19 Gennaio 2019

LUOGHI E SPAZI ADIBITI ALL’EVENTO:

Palazzo D’Avalos:

▪ Sale Piano Nobile

▪ Cortile del Palazzo

▪ Giardini del Palazzo

▪ Spazi espositivi (Sala Michelangelo)

Piazze antistanti

▪ Piazza L.V. Pudente

▪ Piazza del Popolo

MANIFESTAZIONI PERMANENTI DELL’EVENTO:

CORTILE PALAZZO D’AVALOS:

- Realizzazione di un grande presepe scenografico con: percorsi visitatori e recinti animali (pecore, asinelli, bue etc…)

Superficie: 20 x 14 mt circa

- Palco concerti e manifestazioni

- Realizzazione della “Casetta di Babbo Natale”.

Superficie: 7 x 4 mt circa

- Box postale letterine Babbo Natale.

- Area foto-ricordo

- Mangiatoia asinello di Babbo Natale per foto con bambini.

- Punto raccolta giocattoli e bacheca premi.

- Stands eno-gastronomici.

- Banchetto donazioni e liberalità.

- Colophon e schermo/proiezione calendario eventi in programma.

- Varie ed eventuali altri allestimenti

SALA MICHELANGELO:

- Esposizione del modello scala 1:10 rappresentate “Il Gran Presepio della città del Vasto.

- MOSTRA DEI 100 PRESEPI – Concorso Scolastico a premi rivolto alle scuole elementari e medie della città.

Numero 100 stalli espositivi.

- Esposizione costumi scenici dei Magi.

- Teche espositive doni Re Magi: Oro - Incenso – Mirra.

- Pannelli didascalici.

- Proiezione su schermo filmati ed immagini.

- Punto raccolta firme “Registro d’Onore”

Urne votazione concorso

Associazioni:

Associazione Socio-Culturale DECEBAL DECEBAL

Consorzio MATRIX COOPERATIVE SOCIALI

ONLUS - La Tribù dei Sorrisi

Associazione Adriatica per gli Immigrati (HAMID)

Associazione di volontariato “Un buco nel tetto”

Associazione “Vigili del Fuoco in Congedo - ONLUS”

“Associazione Il Golfo delle Idee”

La consegna al gruppo scout adulti del Masci. Accensione lampada del presepio.

Cornamuse di Scapoli

Orchestra Giovanile “Gabriele Rossetti”

Corale Giovanile “Gabriele Rossetti”

Coro Polifonico Histonium – Bernardino Lupacchino dal Vasto

“Associazione Vocea Romanilor Vastesi”

Presentazione con il Regista Abruzzese Milo Vallone

Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico - CNSAS

Francesco Marchesani

Parrocchia di Santa Maria Inbaro

Associazione il Cavaliere

Circolo Culturale Sant’Antonio Abate

Compagnia canto popolare “La Cioppara” Segni (FR)

Rock-band Eclipese - Associazione “Un buco nel tetto”

Germano d’Aurelio in arte “Nduccio”

Corale WARM-UP

CORO GOSPEL CONCERTO NATALIZIO

SERATA MULTIETNICA DOLCI E THE’ MAROCCHINO

SUONI E TAMBURI DELLE GENTI D’AFRICA

SPETTACOLO DI INTRATTENIMENTO PER I BAMBINI

SPETTACOLO LIVE

LUCE DI BETLEMME

CONCERTO DI NATALE

CONCERTO DI NATALE

VOLO DELL’ANGELO

CORALE POLIFONICA NUMBER ONE

“LU SANT’ANTONIE”

CONCERTO NATALIZIO: “VENNE JO SOLE A ILLUMINA’”

CONCERTO “X-MAS NIGHT”

GRANDE FESTA POPOLARE

CONCERTO DI NATALE

LABORATORIO ARTIGIANALE NATALIZIO

ARTIGIANATO TESSILE DELLA TRADIZIONE ABRUZZESE

POESIE DIALETTALI SUL NATALE Fernando D’Annunzio

Coro Polifonico San Paolo

Cooperativa Sociale Michea

Associazione “Il Recinto di Michea”

CANTI E DANZE TRADIZIONALI RUMENE, DOLCI TIPICI DELLA ROMANIA

PROIEZIONE DEL FILM: ANNO ZERO

ADATTAMENTO CINEMATOGRAFICO - TESTO TEATRALE DI J.P.SARTRE

"COSI’ CELESTE” - CANTI NATALIZI

CONCERTO LIVE

CANTO TRADIZIONALE "SANT’ANTONIO”

E CANTI POPOLARI NATALIZI

CONCERTO “VENITE ADOREMUS”

IL VANGELO DEL NATALE IN DIALETTO ABRUZZESE

CORALE “CANTORI DELLA TORRE”: CONCERTO DI NATALE

“GRUPPO TEATRALE DELLA TORE”: LETTURE AD ALTA VOCE

NOTE PER IL NUOVO ANNO

SPETTACOLO - MUSICA - TEATRO - LETTERATURA 19 GENNAIO

“MONOLOGHI E DIALOGHI” UNO SPETTACOLO TEATRALE PENSOSO E

DIVERTENTE, CON PATRIZIA CORVINO E MIRIAM SARTORI. A cura di Patrizia Corvino

CORO VOCI BIANCHE IN COSTUME NAZIONALE RUMENO

SERATA MUSICALE: GRUPPO AFRO (COSTUMI, SUONI E CANTI AFRICANI)