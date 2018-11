Il maggiore Amedeo Consales in partenza per una missione nei Balcani

Il maggiore della Compagnia dei carabinieri di Vasto, Amedeo Consales, lascerà la città per qualche mese per recarsi in missione nei Balcani. Lo sostituirà il tenente Luca D'Ambrosio. Oggi, durante la cerimonia in occasione del centenario della fine della Grande Guerra a San Salvo, gli è stato rivolto un collettivo in bocca al lupo.

In questi sei mesi di assenza dal comando di Vasto, andrà ad operare presso la Kosovo Force (KFOR), forza militare internazionale guidata dalla Nato, responsabile di ristabilire l'ordine e la pace in Kosovo, regione amministrata dall'ONU.

Oggi, la KFOR si occupa di garantire libertà di movimento e un ambiente sicuro per tutti i residenti kosovari, a prescindere dell'etnia di appartenenza, affinché possano vivere in pace e, con l'aiuto internazionale, in un sistema pienamente democratico. I compiti del contingente, concretamente, sono stati i seguenti: