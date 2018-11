Sei nipoti, otto pronipoti e fa le parole incrociate, i cento anni di Iolanda Di Gregorio a San Salvo

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

E’ ancora autosufficiente, vive da sola, ha una memoria viva e si fa acquistare con cadenza settimanale il periodico delle parole incrociate. Lei si chiama Iolanda Di Gregorio nata a San Salvo il 6 novembre 1918 e questa mattina ha festeggiato l’importante appuntamento con la vita circondata dall’affetto dei suoi cari. A farle visita il sindaco Tiziana Magnacca, accompagnata dall’assessore alle Politiche sociali Oliviero Faienza, che ha portato gli auguri per i primi cento anni di vita a nome di tutta la Città di San Salvo. Iolanda è stata sposata con Giuseppe Bruno dal cui matrimonio sono nati Rosa e Giovanni, sei nipoti e 8 pronipoti. Ha sempre sostenuto la famiglia come casalinga e per anni è stata preziosa collaboratrice del figlio Giovanni e della nuora Eliana, titolari dello storico “Bar Bruno” di Corso Umberto I.