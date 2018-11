Estrazione gas a Bomba, parere negativo del Comitato VIA

Il Comitato VIA del Ministero dell'Ambiente con Parere n. 2848 del 26/10/2018 ha espresso PARERE NEGATIVO al progetto di estrazione del gas a Bomba!

"ABBIAMO VINTO UNA BATTAGLIA IN CUI TUTTI CI DAVANO PER SCONFITTI ANCORA PRIMA DI INIZIARE, MA INSIEME SI PUO'!!!"

Commenta Massimo Colonna, Presidente del Comitato di Cittadini "Gestione Partecipata Territorio", che dal 2010 ha lottato strenuamente per raggiungere questo importante risultato.

"Ringrazio di cuore - aggiunge - tutti i cittadini di Bomba e dintorni che non ci hanno mai fatto mancare il loro sostegno. Stringo in un affettuoso abbraccio tutte le ragazze ed i ragazzi del Consiglio Direttivo del Comitato, straordinari compagni di un viaggio che sembrava senza meta e senza fine.

Ringrazio le associazioni ambientaliste Legambiente e WWF che ci sono state sempre vicine sin dall'inizio e, come ho sempre fatto, menziono con immensa stima e riconoscenza Luzio Nelli e Fabrizia Arduini, nostri fratelli maggiori!"

Il riingraziamento va anche a tutte le altre associazioni ambientaliste che hanno condiviso la nostra battaglia, a tutte le relatrici ed i relatori che ci hanno dedicato tempo e professionalità gratuitamente e che hanno partecipato alle numerosissime assemblee pubbliche.

Un ringraziamento a tutti i sindaci e le amministrazioni locali che ci hanno sostenuto, alla Provincia di Chieti e la regione Abruzzo che insieme a noi ed a tutti i comuni interessati hanno condiviso le nostre tesi ed hanno sottoscritto i fondamentali documenti di contrapposizione al progetto inviate al Ministero dell'Ambiente.

Un personale ringraziamento ad Enrico Di Giuseppantonio che da Presidente della Provincia di Chieti con determinazione e senza calcoli politici ha sostenuto la nostra battaglia all'epoca in cui doveva decidere la regione Abruzzo. Al sottosegretario della regione Abruzzo con delega all'Ambiente Mario Mazzocca per il suo contributo decisivo nella firma congiunta dei documenti. Al senatore Luciano D'Alfonso, che da Presidente della regione Abruzzo, ha partecipato all'ultima nostra assemblea pubblica a Bomba a gennaio di quest'anno ed ha sottoscritto i nostri documenti!

"E' stata un'esperienza fantastica - concluda Colonna - che umanamente ci ha dato tantitssimo e ci ha fatto crescere come individui e come protagonisti della vita civile perché, oltre al raggiungimento dell'obiettivo, ci ha insegnato che il metodo democratico è sempre il migliore per stare insieme, per fare politica e per partecipare alla gestione del teritorio!"