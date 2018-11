A San Salvo la seconda edizione di "Presepi...e Quartieri"

Dovranno pervenire entro le ore 13.00 di martedì 20 novembre le adesioni alla seconda edizione di “PRESEPI E... QUARTIERI” l’iniziativa dell’Assessorato alla Cultura del Comune di San Salvo che vuol favorire e rafforzare il legame della Città di San Salvo a uno dei simboli più tradizionali del Natale. La partecipazione al concorso è gratuita e possono partecipare i quartieri, le parrocchie, le associazioni e le scuole di ogni e grado della città. L’unica condizione richiesta è che il presepe venga allestito in un luogo di facile accesso ma soprattutto visibile come gli spazi verdi pubblici e nei quartieri. A conclusione delle festività natalizie le installazioni devono essere rimosso a cura dei partecipanti. “Vogliamo che la nostra comunità riscopra il Natale con il suo simbolo cristiano per eccellenza come il presepe – sottolinea il sindaco Tiziana Magnacca – con la rappresentazione della Natività, massima espressione della famiglia, con i suoi valori da ricordare e difendere”. La speranza che si tratti di una partecipazione diffusa. Ne è convinta l’assessore alla Cultura Maria Travaglini che invita a partecipare lasciando spazio alla creatività e alla fantasia nella scelta dei materiali da utilizzare. Una commissione di esperti valuterà i lavori realizzati seguendo i criteri dell’originalità del lavoro, la capacità di saper trasmettere il messaggio della Natività, la partecipazione dei quartieri allo scopo di incentivare la cittadinanza attiva e l’aggregazione sociale anche nel rispetto degli spazi comuni e del decoro urbano. Sono previsti attestati di merito a tutti i partecipanti e premi per i primi classificati nelle categorie scuole di ogni ordine e grado, associazioni, quartieri, gruppi di famiglie, attività commerciali. E’ previsto anche un premio social per il presepe più votato sulla pagina Facebook appositamente dedicata.