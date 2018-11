Montenero di Bisaccia ricorda i caduti della prima guerra mondiale

Si sono tenute nella mattinata di lunedì 5 novembre le iniziative dedicate alla celebrazione della Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate e alla commemorazione dei caduti monteneresi nel corso della guerra nel 1918, per malattia o prigionia.

L'iniziativa è stata posticipata di un giorno rispetto alla data canonica del 4 novembre, per dare la possibilità agli studenti delle scuole locali di partecipare attivamente agli eventi in programma.

Dopo aver partecipato alla celebrazione della Santa Messa, il sindaco Nicola Travaglini unitamente all'assessore alla Cultura Massimo Di Stefano, ai rappresentanti dell'Amministrazione comunale, alla Dirigente Scolastica Patrizia Ancora, al Comandante della locale Stazione dei Carabinieri Luogotentente Alfonso Grande, ai rappresentanti dell'associazionismo locale e ai ragazzi della Scuola primaria e della Scuola secondaria di primo grado, si sono recati presso i locali del teatro parrocchiale di San Matteo per assistere allo spettacolo "Canti e lettere dal fronte della Prima Guerra Mondiale".

Nel corso dell'evento, ideato e curato da Franco De Santis, sono state portate in scena le emozioni che hanno vissuto i giovani soldati italiani all'interno delle trincee nel corso della Grande Guerra; l'ascolto dei canti, la lettura delle missive di alcuni militari dell'epoca e la visone di slide e filmati, hanno catturato totalmente l'attenzione degli studenti, i quali hanno assistito in religioso silenzio all'intera rappresentazione.

Al termine dello spettacolo alcuni ragazzi hanno suonato con i loro strumenti la musica della canzone "The sound of silence".

Tutti i partecipanti si sono recati successivamente in corteo presso il Monumento ai Caduti in Piazza della Libertà dove è stata deposta una corona d'alloro, si è proceduto all'alzabandiera ed è stato intonato l'Inno di Mameli. Il primo cittadino Nicola Travaglini ha rivolto un messaggio ai presenti, sottolineando i valori della libertà, della democrazia e delle regole che la caratterizzano, invitando nel finale le nuove generazioni ad adempiere con convinzione al proprio dovere e di guardare con fiducia al futuro. A seguire gli alunni della scuola primaria hanno intonato canzoni, hanno recitato poesie e hanno ricordato, elencandone i nomi, tutti i caduti monteneresi nel 1918 per cause di prigionia o malattia.

L'Amministrazione comunale ringrazia sentitamente l'Associazione nazionale combattenti e reduci, l'Associazione nazionale carabinieri in congedo, l'Associazione nazionale bersaglieri (sezione locale giovanni cremonese), il Circolo comunale pensionati, l'Istituto Omnicomprensivo di Montenero di Bisaccia, l'Associazione turistica e culturale Pro Loco "Frentana”, l'Associazione di volontariato Protezione Civile Montenero di Bisaccia Onlus, l'Associazione di volontariato Protezione Civile Valtrigno”, l'Associazione di promozione sociale La mimosa e tutti coloro che a vario titolo hanno contribuito alla realizzazione di questa giornata.