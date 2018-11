I consiglieri Travaglini e Bolognese interpellano il sindaco Tiziana Magnacca e l'assessore Marcello

Liste Civiche Più San Salvo e San Salvo Democratica

Al Presidente del Cons. Comunale

Dott. Eugenio Spadano

Al Sindaco di San Salvo

Avv. Tiziana Magnacca

All’Assessore al Turismo

Sig. Tonino Marcello

INTERPELLANZA A RISPOSTA ORALE

I sottoscritti consiglieri comunali

Fabio Orlando Travaglini

, capogruppo di PIU’ SAN SALVO, e

Marika Bolognese

, capogruppo di

San Salvo Democratica

PREMESSO CHE

In data 6 novembre u.s. è stato divulgato un invito a un evento di presentazione dell’Avviso Pubblico ex L.R. 77 del 28.04.2000 e

s.m.i. recante “Interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore turistico, che si allega alla presente.

Il suddetto invito è cointestato al Comune di San Salvo e alla associazione privata Confartigianato Chieti e, in apertura, riporta la

formula “Il Comune di San Salvo e la Confartigianato di Chieti sono lieti di invitarla (omissis). Seguirà dibattito con gli operatori

turistici”

L’evento avrà luogo il giorno 8 novembre p.v. nella sala consiliare del Comune di San Salvo, e non nelle altre sale come

consuetudine per gli altri eventi organizzati da privati, e vedrà gli interventi del Sindaco e dell’Assessore al Turismo del Comune di

San Salvo, nonché del Direttore di Confartigianato Chieti e di Sara Leone qualificata come “consulente” e “relatore del bando”.

Inoltre sono riportati tutti i contatti del di San Salvo ed i riferimenti dell’Ufficio Attività Produttive, compreso l’indirizzo mail del

responsabile dell’ufficio.

CONSIDERATO CHE

La Confartigianato Chieti, in proprio o per il tramite di sue articolazioni societarie o di prestazioni professionali, svolge attività di

consulenza alle imprese configurando

un’attività a tutti gli effetti commerciale e a scopo di lucro

, nonché attività sindacale.

Pertanto la stessa ha un forte interesse a incontrare e a contattare imprese potenziali “clienti” sul territorio.

Dall’invito non si comprendono le modalità in cui interviene il Comune nella presentazione del bando ed eventualmente nella

gestione di eventuali richieste di informazione, né eventualmente la presenza dei tecnici dell’ufficio regionale che ha emanato lo

stesso, che avrebbero potuto illustrarne i contenuti con imparzialità.

RITENUTO CHE

Il convegno, per le modalità in cui è stato organizzato, sembra promuovere con forza una Associazione privata che ne ricaverà un

sicuro beneficio economico, senza alcuna ricaduta per il Comune e anzi con un danno alle altre organizzazioni e ai professionisti

che a vario titolo operano e lavorano con le imprese.

INTERPELLA

Il Sindaco di San Salvo e l’Assessore al Turismo per sapere:

1) Da chi è stato organizzato il predetto incontro e con quale atto amministrativo è intervenuto il Comune.

2) Come è stata regolamentata la partecipazione del Comune, compresa la concessione della sala, la spendita del nome, del logo

del Comune di San Salvo e del patrocinio, se concesso, e l’eventuale aggravio di lavoro per l’ufficio Attività Produttive, di cui si

riportano i contatti per la richiesta di informazioni,

3) Se e quali rapporti formali intercorrono tra il Comune di San Salvo e la Confartigianato di Chieti o eventualmente con singoli

componenti della maggioranza.

​

4) Con quale atto e con quale criterio è stata selezionata la Confartigianato di Chieti rispetto ad altri soggetti privati aventi simili

competenze e per quale motivo, se trattasi di semplice informativa sul bando, non si è scelto di utilizzare esclusivamente relatori

espressione di soggetti pubblici e imparziali.

Vista la gravità della circostanza e l’imminenza dell’evento, si chiede di voler rispondere con sollecitudine per iscritto prima della

trattazione in Consiglio Comunale.

San Salvo, 6 novembre 2018

PIU’ SAN SALVO

Dott. Fabio Orlando Travaglini

SAN SALVO DEMOCRATICA

Avv. Marika Bolognese