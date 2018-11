Massimiliano Sechi a Vasto con il suo No Excuses Tour

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

"Ho cercato per troppi anni di essere normale ma oggi la normalità non mi basta più. Io voglio una vita straordinaria". E' questa la filosofia di vita di Massimiliano Sechi, il noto motivatore sardo che farà tappa in Abruzzo col suo imperdibile tour.

Appuntamento da non perdere Sabato 17 Novembre alle ore 17,00 presso l'Auditorium Chiesa San Paolo di Vasto (CH) dove il famoso mental coach arriverà col suo No Excuses Tour e terrà un incontro di formazione sulla scoperta di Sé ed il superamento dei propri limiti.

Massimiliano Sechi, nato senza tre arti, arriverà direttamente da Cagliari col suo staff. Ci racconterà la sua storia e ci farà scoprire la bellezza e la forza che possiamo trovare dentro di noi.

Fondatore nel 2012 di The Handelss Gamer, porta avanti progetti che hanno lo scopo di dimostrare come nonostante la disabilità si possa condurre una vita normale e allo stesso tempo raggiungere grandissimi risultati. Diventato Mental Coach e Master Practitioner di Programmazione Neuro-Linguistica, punta a guidare le persone all'acquisizione di consapevolezza del proprio potenziale, alla massimizzazione del proprio talento e al raggiungimento del perfetto equilibrio personale.

Successivamente é diventato anche Teacher di Laughter Yoga e Campione Mondiale di Mappe Mentali, guidando migliaia di persone al miglioramento della propria vita attraverso corsi di Coaching one-to-one.

L'Evento é organizzato dall'Associazione vastese Un Buco Nel Tetto e sponsorizzato da Banca Mediolanum. Ingresso 20 euro.