Nascerà a San Salvo il primo centro cinofilo polifunzionale. Un sogno che sta per diventare realtà quello di Pietro Maccarone, l'ideatore del progetto a cui sta pensando già da due anni. "Il mio obiettivo è quello di debellare l'abbandono dei cani, che è un reato penale , e favorire l'informazione e l'educazione al rispetto degli animali", afferma Pietro.

La struttura prevede campi regolamentari da addestramento, piscina per sport e riabilitazione, un gattile, una pensione e un rifugio per cani. Nel progetto è incluso anche un forno crematorio per piccoli animali da affezione che però deve essere ancora approvato. Cinofilia a 360 gradi, proprio quello che spinge Pietro a realizzare questa struttura, "E' la passione per il mio lavoro che faccio ormai da sei anni a spingermi a creare questa struttura", continua Pietro che è il titolare di un centro di toelettatura professionale per cani e gatti, "Ho comprato un terreno e adesso inizio a vedere concretizzarsi la mia idea".

Il centro sorgerà in via Libero Grassi, a San Salvo, dove sono già iniziati i corsi di addestramento. I lavori inizieranno invece il prossimo anno. Pietro si avvarrà della collaborazione di altri professionisti del settore, Mattia Terpolilli, laureato in tutela e benessere dell'animale, Vito De Filippis e Mauro Flaviano, che terranno diversi corsi: utilità e difesa, salvataggio nautico, educazione e relazione, ricerca in superficie. "Abbiamo deciso di fare squadra", sostiene Pietro, "piuttosto che lavorare singolarmente metteremo insieme le nostre energie e le nostre professionalità per qualcosa in cui crediamo fortemente, spinti solo dall'amore per gli animali". Sarà uno dei pochi centri del territorio a offrire una così ampia varietà di attività legata al cane. Il centro è già affiliato con lo Csen cinofilia (centro sportivo educativo nazionale), "segno dell'importanza dell'attività sportiva del cane", conclude Pietro, "Tra i nostri obiettivi anche quello di organizzare in futuro qui a San Salvo delle esposizioni canine riconosciute dall'Enci (Ente nazionale cinofilia italiana)".