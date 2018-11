Federico De Cesare eletto nuovo Vice Presidente Nazionale di Ance Giovani

Federico De Cesare è il nuovo Vice Presidente Nazionale di Ance Giovani, l'Associazione che raggruppa oltre 2.000 costruttori edili italiani di età compresa tra i 18 e i 40 anni.

Ad eleggerlo è stato il Consiglio Nazionale dei Giovani Imprenditori Edili, tenutosi a Roma questa mattina. Affiancherà per il triennio 2018-2021 la Presidente Regina De Albertis, milanese, figlia del compianto Claudio già presidente dell'Ance e della Triennale di Milano.

Federico De Cesare, teatino, classe 1990, è socio e consigliere di amministrazione della Impresa Costruzioni De Cesare Ing. Ulrico Srl, la più antica impresa di costruzioni d'Abruzzo, specializzata nella realizzazione di opere pubbliche e nel restauro monumentale. In Confindustria Chieti Pescara riveste anche il ruolo di Presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Chieti Pescara.

"Ora più che mai, anche alla luce dei recenti tristi episodi verificatisi nel nostro Paese, dobbiamo sensibilizzare la politica a investire nell'edilizia" ha detto il neo Vice Presidente "Nonostante la crisi, valiamo l'8% del PIL, e soprattutto la nostra attività ha un fattore moltiplicatore, grazie alla nostra lunghissima filiera, che vale 3,5 euro per ogni euro investito in edilizia.

I lavoratori nel settore delle costruzioni valgono ancora più del 6% di tutta la forza lavoro occupata nell'intero sistema economico nazionale ed oltre il 23% di quella occupata in tutto il settore industriale. Dobbiamo far sentire la nostra voce!"