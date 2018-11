Donati defibrillatori alle scuole di San Salvo in ricordo di Angela Tuccillo e Simona Mancini

Questa mattina l'associazione Lory a colori in collaborazione con il Lions Club San Salvo ha donato dei defibrillatori alle scuole della città. Un gesto voluto "per ricordare Simona Mancini e Angela Tuccillo e per tenere vivo il loro esempio di profonda umanità". Due madri venute a mancare troppo presto all'affetto dei propri cari, rispettivamente il 10 marzo e il 27 febbraio scorso. Subito dopo la morte delle due donne è iniziata una raccolta fondi nelle scuole cosicchè familiari, amici e tutta la collettività hanno potuto contribuire a lasciare un ricordo alla comunità in cui vivevano Simona e Angela. Alla cerimonia di consegna erano presenti il sindaco Tiziana Magnacca, il vicesindaco Maria Travaglini, l'assessore alla manutenzione Giancarlo Lippis, i dirigenti scolastici Annarosa Costantini e Vincenzo Parente, il presidente del Lions Club San Salvo Claudio De Nicolis, la presidente dell'associazione Lory a colori Monica Marinari e i rispettivi mariti di Angela e Simona.