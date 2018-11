Campagna antinfluenzale, l’assessore Paolucci tra i primi a vaccinarsi

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

«Il dilemma “vaccino sì - vaccino no” non si pone affatto e, per proteggersi dall’influenza, va fatto senza tentennamenti»: e lui, Silvio Paolucci, lo ha fatto questa mattina presso l’Ambulatorio vaccinale di via Valignani a Chieti.

L’assessore regionale alla Programmazione sanitaria dell’Abruzzo aderisce alla campagna antinfluenzale avviata ieri, della cui necessità è assolutamente convinto: «La sensazione è che la scelta di vaccinarsi sia influenzata ogni volta dal livello di informazione e dalla percezione del rischio - commenta Paolucci -. Quanto al rischio, sappiamo che di influenza si può morire, soprattutto se si appartiene a una categoria a rischio, quali anziani, soggetti immunodepressi, diabetici o affetti da malattie croniche, specie cardiopolmonari. Si possono dunque evitare conseguenze drammatiche o complicazioni gravi con una semplice vaccinazione, che rappresenta una preziosa opportunità per proteggere la propria salute. Invito allora i medici a incentivare la campagna antinfluenzale, informando correttamente i propri assistiti sull’efficacia e sulla sicurezza del vaccino, che offre una sola e importante certezza: funziona e permette di salvare vite. Vorrei che questo diventasse un dato largamente acquisito e che nella nostra regione possa aumentare sensibilmente il tasso di partecipazione alla vaccinazione che, al di là delle categorie a rischio, è vivamente consigliata a tutti, perché febbre, dolori muscolari e difficoltà respiratorie non sono piacevoli per nessuno. Spero vivamente perciò che, con la collaborazione di tutti, la salute collettiva possa essere meglio tutelata».