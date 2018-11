Polizia locale, bando per la nuova graduatoria a San Salvo

Scadrà il prossimo 6 dicembre il nuovo avviso pubblico del Comune di San Salvo per la formazione di una e aggiornata graduatoria per attingere nominativi per l’assunzione a tempo determinato degli agenti di Polizia locale. “Abbiamo predisposto un nuovo bando – commenta il sindaco Tiziana Magnacca – per predisporre una nuova graduatoria dove attingere personale da destinare a tempo determinato alle diverse attività svolte dagli agenti a servizio della città sia in termini di prevenzione e controllo”. Sul sito comunale nella sezione avvisi sono a disposizione tutte le informazione per partecipare alla selezione per titoli e colloquio finalizzata a un rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale. “Con questo provvedimento metteremo in condizione il comando della Polizia locale di poter operare al meglio nella gestione della sicurezza nel territorio”. Lo ha dichiarato l’assessore alla Polizia locale Fabio Raspa.