La Traviata di Verdi a San Salvo nel giorno di Santa Cecilia

Nel giorno di Santa Cecilia, patrona della musica, San Salvo si appresta a vivere l’emozionante esperienza di ospitare uno spettacolo di opera lirica. Per iniziativa del Comune di San Salvo – assessorato alla Cultura – il prossimo 22 novembre verrà presentata “La Traviata” di Giuseppe Verdi nella palestra di via Verdi. A esibirsi l’Orchestra giovanile “Claudio Monteverdi” di Ripa Teatina, diretta dal Maestro Fausto Esposito, con il soprano Mariarita D’Orazio, il tenore Nunzio Fazzini e il baritono Alessandro Pento, che si avvarrà della presenza dell’attore Enrico Beruschi, per meglio comprendere il libretto, scritto da Francesco Maria Piave e basato sull’opera teatrale di Alexandre Dumas “La signora delle camelie”. “Per la nostra Città – commenta il sindaco Tiziana Magnacca – è una imperdibile opportunità per ascoltare una delle opere liriche più rappresentate nel mondo. E’ la dimostrazione della viva sensibilità musicale di San Salvo che da anni sta formando giovani alla cultura musicale”. “Per l’Orchestra giovanile ‘Claudio Monterverdi’ – afferma l’assessore alla Cultura Maria Travaglini – un nuova opportunità per esibirsi a San Salvo con la direzione del Maestro Esposito valente docente della scuola secondaria Salvo D’Acquisto”. Apertura del sipario alle ore 20.30, ingresso libero.